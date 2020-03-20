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На рейсе в Читу пассажиры скрутили авиадебошира

Главная Происшествия
Чита
17:24 20 Марта 2020
дебош, вьетнам, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
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Пассажиры самолета, летевшего в Читу, самостоятельно усмирили дебошира. Этим рейсом туристы возвращались из Вьетнама, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В полицию поступило сообщение о том, что на борту самолета, прибывшего из Вьетнама, находится мужчина, который во время перелета грубо нарушал общественный порядок и вел себя неадекватно. Даже после того, как командир воздушного судна по громкой связи предупредил его о возможности экстренной посадки в случае продолжения противоправных действий, пассажир не унимался. Тогда другие находящиеся на борту граждане приняли решение самостоятельно усмирить дебошира. Они ограничили его движения и усадили в пассажирское кресло», - приводит ТАСС слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По данным информагентства, самолет летел в Читу из Камрани. Против авиадебошира завели уголовное дело о хулиганстве и составили два административных протокола за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Фото: pixabay.com

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