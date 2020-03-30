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Три косули обошлись забайкальским браконьерам в 600 тыс. рублей

Главная Происшествия
Чита
12:23 30 Марта 2020
браконьер, суд, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
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Двух браконьеров оштрафовали в Забайкальском крае. Их задержали в заказнике «Олдондинском», где те охотились на косуль, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение о наказании принял Краснокаменский  городской суд. Всего, по данным официального портала Забайкальского края, браконьеры застрелили трех животных.

Заказник «Олдондинский» расположен в Борзинском районе региона. Охота на его территории полностью запрещена. Браконьеров задержали сотрудники инспекторской службы ГКУ «Дирекция ООПТ» «Олдондинского».

Фото: официальный портал Забайкальского края

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