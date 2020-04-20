В Забайкалье на границе с Монголией усиливают лесопожарные формирования

Власти Забайкальского края были вынуждены усилить лесопожарные формирования, действующие на границе с Монголией. Борьба с пожарами, перекинувшимися с территории соседней страны, идет уже несколько суток, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министерства природных ресурсов Забайкалья, к вечеру 19 апреля в Кыринском районе действовало два лесных пожара, в тушении которых принимало участие 65 человек и 11 единиц техники. Было принято решение отправить туда дополнительно 30 человек и шесть единиц техники.

С начала 2020 года лесопожарные формирования уже ликвидировали в крае 493 лесных пожара. В их состав входят сотрудники КГСАУ «Забайкаллесхоз», КГУ «Читинская авиабаза» и ФБУ «Авиалесоохрана». Как писали Sibnovosti.ru, с 16 апреля в лесах Забайкальского края действует режим чрезвычайной ситуации.

Фото: официальный портал Забайкальского края