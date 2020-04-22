Пожар охватил Цасучейский бор в Забайкальском крае

Почти 90 человек и 26 единиц техники принимают участие в тушении природного пожара в забайкальском заказнике «Цасучейский бор». Он возник 21 апреля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Площадь пожара составила 730 га. По данным министерства природных ресурсов Забайкальского края, его причиной стал переход огня со степного пожара.

«Все материалы переданы в государственный пожарный надзор для выяснения всех подробностей. Также правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению лиц виновных в нарушении правил пожарной безопасности. В отношение лиц, которые являются поджигателями будут возбуждены уголовные дела и виновные будут возмещать ущерб от лесных пожаров и взыскание на тушение пожаров», - подчеркнули в ведомстве.

Заказник «Цасучейский бор» расположен на территории Ононского района Забайкальского края. Его площадь составляет почти 59 тыс. га. Заказник входит в состав ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский».

Всего в регионе к сегодняшнему утру действовало семь пожаров.

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края