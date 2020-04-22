22 апреля
Чита
76.26
 
€ 82.62
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Пожар охватил Цасучейский бор в Забайкальском крае

Главная Происшествия
Чита
09:44 22 Апреля 2020
пожары, заповедник, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Почти 90 человек и 26 единиц техники принимают участие в тушении природного пожара в забайкальском заказнике «Цасучейский бор». Он возник 21 апреля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Площадь пожара составила 730 га. По данным министерства природных ресурсов Забайкальского края, его причиной стал переход огня со степного пожара.

«Все материалы переданы в государственный пожарный надзор для выяснения всех подробностей. Также правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению лиц виновных в нарушении правил пожарной безопасности. В отношение лиц, которые являются поджигателями будут возбуждены уголовные дела и виновные будут возмещать ущерб от лесных пожаров и взыскание на тушение пожаров», - подчеркнули в ведомстве.

Заказник «Цасучейский бор» расположен на территории Ононского района Забайкальского края. Его площадь составляет почти 59 тыс. га. Заказник входит в состав ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский».

Всего в регионе к сегодняшнему утру действовало семь пожаров.

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: В Забайкалье на границе с Монголией усиливают лесопожарные формирования

В Забайкалье на границе с Монголией усиливают лесопожарные формирования

20 Апреля 2020 г.
Пожары пришли в край с территории соседней страны
Новости Читы: Три косули обошлись забайкальским браконьерам в 600 тыс. рублей

Три косули обошлись забайкальским браконьерам в 600 тыс. рублей

30 Марта 2020 г.
Вынесен приговор задержанным в «Олдондинском» заказнике охотникам
Новости Читы: На рейсе в Читу пассажиры скрутили авиадебошира

На рейсе в Читу пассажиры скрутили авиадебошира

20 Марта 2020 г.
Самолет летел из Вьетнама
Новости Читы: Военный вертолет непроизвольно выстрелил по дому в Чите

Военный вертолет непроизвольно выстрелил по дому в Чите

16 Марта 2020 г.
Пострадавших в результате инцидента нет
Новости Читы: В Забайкальском крае подросток застрелил отца

В Забайкальском крае подросток застрелил отца

3 Марта 2020 г.
Мужчина избил его
Новости Читы: В Забайкалье «черный» лесоруб спилил почти 500 кедров

В Забайкалье «черный» лесоруб спилил почти 500 кедров

3 Марта 2020 г.
Ущерб составил 1,5 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Забайкальское предприятие «Росатома» планирует производить медицинский кислород

Забайкальское предприятие «Росатома» планирует производить медицинский кислород

21 Апреля 2020 г.
ППГХО оформляет разрешение на выпуск новой продукции
Новости Читы: В нескольких населенных пунктах Забайкалья ввели карантин

В нескольких населенных пунктах Забайкалья ввели карантин

17 Апреля 2020 г.
Число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 38
Новости Читы: Подмосковная фирма купила вольфрамовое месторождение в Забайкалье

Подмосковная фирма купила вольфрамовое месторождение в Забайкалье

21 Апреля 2020 г.
Актив принадлежал обанкроченной артели «Кварц»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19