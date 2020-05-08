Поджог мог стать причиной лесного пожара под Читой

Причиной пожара в районе села Шишкино под Читой мог стать поджог. Его цель – скрыть факт незаконных рубок.

Предварительную причину пожара назвал вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев. По его данным, двое жителей Шишкино незаконно рубили сухостойную древесину на территории Верхне-Читинского лесничества.

«Материалы передаются в полицию для принятия правового решения», - рассказал он о принятых мерах официальному порталу Забайкальского края.

Пожар в районе села Шишкино с населением 1.6 тыс. человек был ликвидирован 7 мая. Оно расположено примерно в 25 км к северо-востоку от Читы.

Вчера главное управление МЧС по региону сообщило о прибытии в Забайкалье вертолета Ми-8 министерства для тушения природных пожаров. До этого в Читинском районе был задействован самолет-амфибия Бе-200 ЧС.

По прогнозу синоптиков, с 8 по 10 мая в Забайкальском крае ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с.

Фото: официальный портал Забайкальского края