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Один человек пострадал во время урагана в Чите

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Чита
09:14 14 Мая 2020
ветер, пострадавшие, здания
Автор: Sibnovosti.ru
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Чита оказалась вчера под ударом урагана. Порывы ветра достигали 30 м/с.

Шквалистый ветер сдувал крыши и валил деревья. В результате разгула стихии пострадал один человек, на которого со здания упал профилированный лист. В больнице ему оказали первую помощь, после чего отпустили домой.

В сообщении на официальном портале Забайкальского края, в частности указывается, что ветер частично сорвал крышу со школы №5, выбил несколько окон в здании школы №52 и т. д.

По данным пресс-службы мэрии Читы, в связи с ураганным ветром от 25 минут до трех часов не работали 35 насосных станций. Отключения электроэнергии наблюдались во всех районах города.

Как писали Sibnovosti.ru, вчера сильный ветер нанес ущерб частным домам и общественным зданиям в соседней Республике Бурятия.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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