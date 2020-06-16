Спасавшие девочку взрослые утонули в Забайкалье

Четыре человека утонули в реке Онон в Забайкальском крае. Они спасали девочку, попавшую в водоворот.

Трагедия произошла вчера вечером в Ононском районе региона, примерно в 2 км от села Нижний Цасучей. Там отдыхала компания родственников. Во время купания 15-летняя девочка начала тонуть.

«Взрослые бросились в воду спасать девочку. К ним присоединились трое рыбаков, удивших рыбу неподалеку. В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет утонули», - рассказали о дальнейшем развитии событий в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Тела трех мужчин уже обнаружены, ведутся поиски тела женщины.

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