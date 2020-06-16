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Спасавшие девочку взрослые утонули в Забайкалье

Главная Происшествия
Чита
12:33 16 Июня 2020
отдых, река, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
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Четыре человека утонули в реке Онон в Забайкальском крае. Они спасали девочку, попавшую в водоворот.

Трагедия произошла вчера вечером в Ононском районе региона, примерно в 2 км от села Нижний Цасучей. Там отдыхала компания родственников. Во время купания 15-летняя девочка начала тонуть.

«Взрослые бросились в воду спасать девочку. К ним присоединились трое рыбаков, удивших рыбу неподалеку. В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет утонули», - рассказали о дальнейшем развитии событий в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку.  Тела трех мужчин уже обнаружены, ведутся поиски тела женщины.

Фото: pixabay.com

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