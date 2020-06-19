В читинское озеро Кенон съехал автомобиль с пассажирами

В Чите автомобиль с двумя детьми и взрослыми, находящимися в салоне, скатился в озеро Кенон, один мужчина погиб. Об этом сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на следственное управление СКР по Забайкальскому краю. .

Вчера компания из шести человек отдыхала на берегу канала водозабора ТЭЦ-1, расположенного на озере Кенон. Вечером отдыхающие начали собираться уезжать и укладывать вещи в стоящую рядом машину. В это время на водительском сидении находился трехлетний мальчик, он случайно завел автомашину, оборудованную механической коробкой передач. Она съехала в воду. Помимо трехлетнего ребенка в автомобиле находился девятилетний мальчик и двое взрослых мужчин на заднем сиденье.

«Из-за большой глубины канала автомобиль почти сразу утонул. Взрослые помогли выбраться из тонущей автомашины детям, однако спасти мужчину 1969 года рождения не удалось», - сказали в ведомстве.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Фото: сайт следственного управления СКР по Забайкальскому краю