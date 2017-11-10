На должности министров в правительстве Бурятии претендуют 94 человека

В республиканском правительстве завершился первый этап конкурса на вакантные должности министров. 18 заявок отклонили «по формальным признакам»: отсутствие высшего образования, стажа работы в отрасли, стажа управленческой деятельности.

Напомним, конкурс проводится в три этапа. На первом этапе комиссия рассматривает документы, представленные кандидатами, определяет соответствие кандидатов квалификационным требованиям и критериям. Второй этап пройдет в форме собеседования, в ходе которого также будут заслушаны и обсуждены программы кандидатов по развитию отрасли. На третьем этапе состоится тестирование кандидатов, отобранных по результатам собеседования. Результаты оценят специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны.

9 ноября состоялся второй этап конкурса на пост министра спорта и молодежной политики Бурятии. Не прошли «отсев» шесть претендентов из девяти.

На должность главы минспорта после собеседования претендуют три человека: сотрудник Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Вячеслав Дамдинцурунов, заместитель председателя комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ Эрдэни Дымчиков и директор Бурятского республиканского индустриального техникума Анатолий Белоусов.

13 и 14 ноября состоится второй этап конкурса на должность министра туризма. В нём примут участие 36 человек. 15−16 ноября состоится второй этап конкурса на должность министра экономики. Третий этап — очное тестирование — пройдет с 20 по 23 ноября.