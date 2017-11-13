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На пост министра культуры Бурятии претендуют четверо

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Чита
07:34 13 Ноября 2017
общество, политика, государство и власть, министр, культура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Четыре кандидата претендуют на пост министра культуры Бурятии по итогам второго этапа открытого конкурса на эту должность, сообщили 10 ноября в пресс-службе регионального правительства.

Конкурсная комиссия провела собеседование с каждым кандидатом, отсеяв на этом этапе 10 из 14 претендентов, подавших документы. Претенденты презентовали свои программы развития отрасли и ответили на вопросы членов комиссии. Наибольшее количество баллов получили лишь четыре кандидата — руководитель колледжа искусств имени Петра Чайковского Баир Турбянов, директор Издательского дома «Буряад унэн» Баир Балданов, генеральный директор ООО «Информполис» Соелма Дагаева и председатель комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалева.

В дальнейшем кандидаты должны пройти специальное тестирование. Результаты оценят специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны.

Напомним, открытый конкурс на посты министров здравоохранения, экономики, культуры, туризма, спорта и молодежной политики был объявлен по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова. На конкурс было подано 118 заявок.

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