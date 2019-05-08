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Врио губернатора Забайкалья сменил руководителя минздрава

Главная Политика
Чита
11:50 8 Мая 2019
министр, отставка, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
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В руководстве Забайкальского края еще одна отставка. Правительство покинул и. о. министра здравоохранения Александр Мироманов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Господин Мироманов являлся первым заместителем министра здравоохранения. По данным пресс-службы регионального правительства, он уволился «по собственной инициативе». В руководстве министерства он проработал недолго, почти ровно год. В мае 2018-го завкафедрой травматологии и ортопедии Читинской государственной медицинской академии Мироманов стал первым заместителем министра. А обязанности министра он исполнял около двух месяцев после отставки Сергея Давыдова.

Теперь и. о. главы минздрава стал и. о. замминистра Дмитрий Старновский (на фото).

Как писали Sibnovosti.ru, врио губернатора Забайкалья Александр Осипов проводит радикальное обновление правительства. С декабря прошлого года в отставку были отправлены первый вице-премьер Александр Кулаков, министр сельского хозяйства Владимир Лоскутников, вице-премьер – министр экономического развития Сергей Новиченко, министр труда и социальной защиты населения Андрей Федотов, министр природных ресурсов Анатолий Романов, министр международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Алексея Дроботушенко, министр культуры Елена Михайлова.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

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