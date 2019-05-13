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Глава Агинского Бурятского округа ушел в отставку

Главная Политика
Чита
14:19 13 Мая 2019
глава, округ, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку своего заместителя Бато Доржиева, который также возглавлял Агинский Бурятский округ. Об очередных кадровых переменах в руководстве региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как и во всех предыдущих случаях с отставками членов забайкальского правительства официально господин Доржиев уволился по собственному желанию. В пресс-службе правительства уточнили, что с сегодняшнего дня обязанности руководителя администрации округа исполняет Билигма Будаева. По данным сайта окружной администрации, она занимает пост замглавы – начальника управления социальной сферы.

Бато Доржиев занимал пост забайкальского вице-премьера – руководителя окружной администрации с осени 2016 года. Напомним, что в 2008 году округ, ранее являвшийся самостоятельным субъектом федерации, был включен в состав Забайкалья.

На этом кадровые перемены в забайкальском правительстве в первый послепраздничный день не закончились. Александр Осипов повысил статус вице-премьера – руководителя администрации губернатора Сергея Нехаева. Он назначен и. о. первого вице-премьера – руководителя губернаторской администрации.

Фото: сайт администрации Агинского Бурятского округа

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