Сити-менеджер Читы подал в отставку

В Чите идет процесс смены власти. В отставку подал глава городской администрации Олег Кузнецов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным службы информации «Радио Сибирь», сити-менеджер столицы Забайкалья подал в отставку сегодня. Официального сообщения об этом пока нет. Еще вчера господин Кузнецов проводил в мэрии совещание.

Пресс-служба городской администрации распространила информацию о назначении 14 мая первым заместителем сити-менеджера Александра Сапожникова. На сайте гордумы Читы он указан в качестве депутата-единоросса от Угданского округа, директора муниципального кинотеатра «Удокан».

Как писали Sibnovosti.ru, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не раз выступал с критикой состояния дел в Чите. Прежде всего, с уборкой мусора и благоустройства. Олег Кузнецов руководил городским хозяйством около трех лет.

В конце января 2019 года гордума Читы отправила в отставку мэра (спикера городской думы) Анатолия Михалева.

Фото: официальный сайт Читы