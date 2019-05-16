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Александр Сапожников назначен и. о. сити-менеджера Читы

Главная Политика
Чита
11:44 16 Мая 2019
мэр, назначение, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Чите приступил к работе новый руководитель городской администрации. И. о. сити-менеджера стал Александр Сапожников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В новой должности Александра Сапожникова сегодня утвердила городская дума. Как писали Sibnovosti.ru, 14 мая стало известно, что его предшественник Олег Кузнецов подал в отставку. Тогда же депутат гордумы Сапожников сложил свои полномочия и был назначен первым заместителем сити-менеджера.

«В приоритете – ликвидация свалок» - так озаглавлено первое сообщение пресс-службы мэрии о деятельности Александра Сапожникова в статусе и. о. руководителя администрации. Он осмотрел мусорные свалки в неблагоустроенном жилом фонде Железнодорожного района. Напомним, что ранее врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов неоднократно критиковал состояние дел в городском хозяйстве Читы.

Очередные выборы депутатов городской думы должны пройти в сентябре 2019 года. Согласно действующей в городе модели муниципальной власти, депутаты из своего состава избирают мэра Читы, а также утверждают контракт с сити-менеджером. Напомним, что в конце января этого года городская дума единогласно поддержало просьбу мэра Анатолия Михалева об отставке. И. о. главы стал ее первый вице-спикер Андрей Ядрищенский.

Фото: официальный сайт Читы


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