В правительстве Забайкалья два новых министра

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначил двух министров в правительстве региона. О кадровых решениях сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С сегодняшнего дня на посту министра культуры региона работает Татьяна Цымпилова. В сообщении пресс-службы правительства региона говорится, что в 2004-2013 годы она занимала посты в министерстве финансов Забайкалья и в краевой контрольно-счетной палате. С 2015 года госпожа Цымпилова занимала должность и. о. министра культуры, заместителя министра.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине апреля этого года Александр Осипов отправил в отставку министра культуры Елену Михайлову. И. о. тогда был назначен Алексей Бочкарников.

Кроме того, сегодня министром социального развития региона стала Инна Щеглова. В 2015 году она возглавила краевую службу занятости, а с 2016 года работала заместителем министра социальной защиты населения.Ее предшественник на посту министра Андрей Федотов был уволен в середине марта 2019 года.

Фото: официальный портал Забайкальского края