21 мая
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Врио забайкальского губернатора назначил себе заместителя

Главная Политика
Чита
16:58 21 Мая 2019
министр, назначение, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новости о кадровых решениях врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова на этой неделе приходят ежедневно. Сегодня стало известно о повышении статуса Виктора Паздникова – он назначен и. о. вице-премьера регионального правительства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С ноября 2016 года господин Паздников занимал пост министра территориального развития региона. На новом посту он должен пройти трехмесячный испытательный срок. По данным пресс-службы краевого правительства, новое назначение связано с предстоящим расформированием минтерразвития. На его базе будут созданы министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта, а также министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

Как сообщила служба информации «Радио Сибирь», первым будет руководить бывший заместитель главы минтерразвития Константин Суздальницкий. В настоящее время и до ликвидации минтерразвития он возглавляет это ведомство в статусе и. о. министра.

Минстрой, как также стало известно сегодня, возглавил уроженец Воркуты и бывший гендиректор «Читаэнергосбыта» Алексей Гончаров.

Фото: официальный портал Забайкальского края


На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Читы: В правительстве Забайкалья два новых министра

В правительстве Забайкалья два новых министра

20 Мая 2019 г.
Министром культуры стала Татьяна Цымпилова, социального развития – Инна Щеглова
Новости Читы: Александр Сапожников назначен и. о. сити-менеджера Читы

Александр Сапожников назначен и. о. сити-менеджера Читы

16 Мая 2019 г.
Свою работу он начал с изучения ситуации с мусорными свалками
Новости Читы: Сити-менеджер Читы подал в отставку

Сити-менеджер Читы подал в отставку

14 Мая 2019 г.
Александр Сапожников назначен первым замом руководителя городской администрации
Новости Читы: Глава Агинского Бурятского округа ушел в отставку

Глава Агинского Бурятского округа ушел в отставку

13 Мая 2019 г.
Бато Доржиев также являлся заместителем губернатора Забайкалья
Новости Читы: Врио губернатора Забайкалья сменил руководителя минздрава

Врио губернатора Забайкалья сменил руководителя минздрава

8 Мая 2019 г.
Александр Мироманов покинул пост «по собственной инициативе»
Новости Читы: Врио забайкальского губернатора уволил министра культуры

Врио забайкальского губернатора уволил министра культуры

19 Апреля 2019 г.
Александр Осипов продолжил формирование своей команды
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Александр Мельник снимет фильм про открытие забайкальского Удокана

Александр Мельник снимет фильм про открытие забайкальского Удокана

17 Мая 2019 г.
Лента должна выйти на экраны осенью этого года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356