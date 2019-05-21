Врио забайкальского губернатора назначил себе заместителя

Новости о кадровых решениях врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова на этой неделе приходят ежедневно. Сегодня стало известно о повышении статуса Виктора Паздникова – он назначен и. о. вице-премьера регионального правительства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С ноября 2016 года господин Паздников занимал пост министра территориального развития региона. На новом посту он должен пройти трехмесячный испытательный срок. По данным пресс-службы краевого правительства, новое назначение связано с предстоящим расформированием минтерразвития. На его базе будут созданы министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта, а также министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

Как сообщила служба информации «Радио Сибирь», первым будет руководить бывший заместитель главы минтерразвития Константин Суздальницкий. В настоящее время и до ликвидации минтерразвития он возглавляет это ведомство в статусе и. о. министра.

Минстрой, как также стало известно сегодня, возглавил уроженец Воркуты и бывший гендиректор «Читаэнергосбыта» Алексей Гончаров.

Фото: официальный портал Забайкальского края