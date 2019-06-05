В Чите могут быть восстановлены прямые выборы мэра

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов допустил восстановление прямых выборов мэра Читы. О такой возможности он сказал, выступая сегодня в законодательном собрании региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По словам Александра Осипова, выборы могут быть возвращены, если таковым будет решение жителей столицы Забайкалья.

«Мое личное отношение к прямым выборам – положительное», - отметил он.

При этом, как сообщает служба информации «Радио Сибирь», врио главы региона предупредил, что в результате таких выборов город может получить неэффективное руководство. Врио губернатора сослался на ситуацию в ряде сел, где жители высказывают недовольство избранными главами.

Прямые выборы мэра Читы были отменены в 2014 году. После этого главой города стал спикер городской думы. В начале этого года мэр Анатолий Михалев подал в отставку. Городским хозяйством руководит сити-менеджер. В мае занимавший этот пост Олег Кузнецов также сложил свои полномочия.

Новый состав читинской гордумы будет избран в сентябре 2019 года.

Фото: официальный сайт Читы