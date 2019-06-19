Избирком зарегистрировал семь кандидатов на выборы губернатора Забайкалья

На выборы губернатора Забайкалья зарегистрированы семь кандидатов, сообщила сегодня секретарь краевого Избиркома Алена Почиковская.

По её словам, четверо кандидатов выдвинуты политическими партиями, трое самовыдвиженцы.

Секретарь уточнила, что и самовыдвиженцам, и тем кандидатам, которые идут на выборы от партий, предстоит пройти муниципальный фильтр. До 5 июля они должны собрать 349 подписей от руководителей районов или депутатов, которые готовы их поддержать, сообщает «Радио Сибирь».

Самовыдвиженцы должны собрать ещё и 4004 подписи жителей Забайкалья в 27 районах края.

С 13 по 21 июля рабочая группа Избиркома проверит законность предоставленных документов, и до 31 июля примет решение о регистрации кандидата иди отказе ему.

Агитация за кандидатов на должность губернатора Забайкалья начнется с 10 августа.

Сами выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Фото МИА «Россия Сегодня»