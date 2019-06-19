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Избирком зарегистрировал семь кандидатов на выборы губернатора Забайкалья

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Чита
11:52 19 Июня 2019
забайкалье, губернатор, выборы, регистрация
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На выборы губернатора Забайкалья зарегистрированы семь кандидатов, сообщила сегодня секретарь краевого Избиркома Алена Почиковская. 
По её словам, четверо кандидатов выдвинуты политическими партиями, трое самовыдвиженцы. 

Секретарь уточнила, что и самовыдвиженцам, и тем кандидатам, которые идут на выборы от партий, предстоит пройти муниципальный фильтр. До 5 июля они должны собрать 349 подписей от руководителей районов или депутатов, которые готовы их поддержать, сообщает «Радио Сибирь».
Самовыдвиженцы должны собрать ещё и 4004 подписи жителей Забайкалья в 27 районах края. 

С 13 по 21 июля рабочая группа Избиркома проверит законность предоставленных документов, и до 31 июля примет решение о регистрации кандидата иди отказе ему. 

Агитация за кандидатов на должность губернатора Забайкалья начнется с 10 августа. 

Сами выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. 

Фото МИА «Россия Сегодня»

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