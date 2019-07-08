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В Забайкалье обновили состав правительства

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15:10 8 Июля 2019
назначения, министр, вице-премьер
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов произвел очередные перестановки в региональном правительстве. Самым важным выглядит назначение Андрей Кефера и. о. вице-премьера – министра экономического развития, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Господин Кефер долгое время работал в федеральных, муниципальных и региональных органах власти в Забайкалье. Так, в 1999-2004 годы он занимал различные должности в контрольно-ревизионном управлении минфина РФ в Читинской области. Затем работал заместителем главы администрации Читинского района – начальником управления по финансам, а с этого поста перешел в министерство финансов Забайкальского края, которое возглавил в 2013-м.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в 2016 году тогда губернатор Наталья Жданова уволила Андрея Кефера, который оказался фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты работникам бюджетной сферы. Тем не менее, спустя короткое время он получил работу в городской администрации. Сначала возглавил комитет по финансам, затем стал заместителем руководителя администрации по экономике и финансам.

Ранее на посту вице-премьера – министра экономического развития Забайкалья работал Сергей Новиченко. Как писали Sibnovosti.ru, он принял предложение банка «Финансовая корпорация «Открытие» возглавить направление по работе со средним и малым бизнесом в регионе.

Кроме того, сегодня министром здравоохранения Забайкальского края назначен Валерий Кожевников. В 2002-2017 годы он работал министром здравоохранения Республики Бурятия, а с 1 ноября 2017 года - главврачом Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Его первым заместителем назначен Антон Краснояров, до этого работавший главврачом Нерчинской центральной районной больницы. Министром жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи региона стала Евгения Батуева. Ранее она работала руководителем региональной службы по тарифам и ценообразованию. Ее первым заместителем теперь будет работать Олег Кузнецов. В мае он ушел в отставку с поста сити-менеджера Читы.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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