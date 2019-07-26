На выборах губернатора Забайкалья не будет кандидатов от парламентских партий

Из девяти претендентов на пост губернатора Забайкальского края только четверо зарегистрированы в качестве кандидатов. Об итогах очередного этапа избирательной кампании сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание избиркома Забайкальского края состоялось сегодня. На нем было принято решение зарегистрировать в качестве кандидатов председателя общества инвалидов Центрального района Читы Елену Краузе, которую выдвинула Партия пенсионеров за социальную справедливость, и охотничьего инспектора ООО «Лось» Вячеслава Ушакова от «Патриотов России». Ранее регистрацию прошли врио губернатора Забайкалья Александр Осипов, сам выдвинувший свою кандидатуру, и директор по развитию бизнеса ООО «Зеленый мир плюс» Яна Шпак от Партии роста.

По данным службы информации «Радио Сибирь», первый секретарь краевого комитета КПРФ Юрий Гайдук не смог собрать необходимое для регистрации количество подписей муниципальных депутатов и избранных глав в свою поддержку. Сошли с дистанции также самовыдвиженцы Александр Сущих, Григорий Родионов, Николай Лиханов и Тагир Аглямов.

Таким образом, ни одна из парламентских партий не будет иметь своего кандидата на выборах главы региона.

Напомним, выборы губернатора Забайкальского края носят досрочный характер. В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин принял отставку Натальи Ждановой и назначил врио главы региона бывшего первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова.

Предыдущие губернаторские выборы (также досрочные из-за отставки Константина Ильковского) проходили в крае в сентябре 2016 года. Тогда Наталья Жданова их выиграла, получив 54,39% голосов, а представитель КПРФ Николай Мерзликин был вторым (28,7%).

Фото: официальный портал Забайкальского края