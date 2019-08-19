В Чите подал в отставку главный архитектор

Главный архитектор Читы Александр Михайлов подал в отставку. Он возглавлял управление архитектуры и градостроительства столицы Забайкальского края более трех лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Александр Дмитриевич написал заявление об увольнении», - сказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

По данным источника информагентства, нового архитектора будут искать через открытый кадровый конкурс «Забайкальский призыв».

Городские власти в последнее время не раз критиковали за внешний вид Читы. В частности, за состояние дел с благоустройством, обилие наружной рекламы и др. Как писали Sibnovosti.ru, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, побывавшая в городе летом прошлого года, указала местным властям на заросшие бурьяном газоны, разбитые тротуары, плохие дороги и «ужасное» состояние Театральной площади.

Напомним, в конце января 2019 года гордума Читы отправила в отставку мэра (спикера городской думы) Анатолия Михалева по его просьбе. В мае свой пост оставил сити-менеджер Олег Кузнецов.

Фото: официальный сайт Читы