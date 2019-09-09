Выборы главы Забайкалья завершились победой Александра Осипова

Александр Осипов избавляется от приставки врио. На выборах главы Забайкальского края он набрал 89,61% голосов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Явка на выборах в Забайкалье составила 35,1%. На избирательные участки пришло 277,7 тыс. человек. Это меньше, чем на аналогичных выборах в регионе в 2016 году (304 тыс. человек или 37,3%).

Александр Осипов был назначен врио губернатора Забайкалья в октябре 2018 года. Это произошло после досрочной отставки Натальи Ждановой. Внеочередные выборы главы края являлись уникальными для современной России по составу претендентов. В них не участвовало ни одного кандидата от парламентских партий. Александр Осипов шел на выборы в качестве самовыдвиженца. Второе место заняла Елена Краузе от Партии пенсионеров с результатом 3,33% голосов.

Одновременно проходили выборы в гордуму Читы. По данным информагентства «Чита.Ру», в городском парламенте единороссы получили 19 месте из 30, сократив свое представительство на два мандата по сравнению с нынешним составом. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» получили по да депутатских кресла, еще пять займут самовыдвиженцы.

Мэром города Могоча стала коммунистка Наталья Веко, которая выдвинула свою кандидатуру сама.

Фото: официальный портал Забайкальского края