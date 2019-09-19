Мэром Читы стал железнодорожник

Мэром Читы избран Евгений Ярилов. Голосование прошло сегодня в городской думе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Глава Читы избирается депутатами гордумы из своего состава. 8 сентября был избран новый депутатский корпус. По данным службы информации «Радио Сибирь», кандидатура директора Забайкальского института железнодорожного транспорта (филиал Иркутского государственного университета путей сообщения) Евгения Ярилова была единственной.

За него проголосовали все 28 депутатов, принявших участие в сессии. Выступая перед коллегами, Евгений Ярилов заявил, что его цели, как мэра, определены стратегией развития города.

Ранее пост мэра занимал Анатолий Михалев. В январе 2019 года он подал в отставку, объяснив ее личными причинами. В июне он скончался на 72-м году жизни.

Городским хозяйством Читы руководит сити-менеджер. Новый руководитель городской администрации Александр Сапожников приступил к своим обязанностям в мае 2019 года.

Фото: сайт городской думы Читы