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Виктор Паздников покинул забайкальское правительство

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Чита
12:11 25 Сентября 2019
отставка, правительство, вице-премьер
Автор: Sibnovosti.ru
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В правительстве Забайкальского края очередные кадровые изменения. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На этот раз в отставку подал и. о. вице-премьера региона Виктор Паздников. В коротком сообщении на официальном портале Забайкалья говорится, что чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию, а губернатор Александр Осипов его подписал.

Виктор Паздников долгое время работал в структурах исполнительной власти региона. С августа 2011 года он занимал должность руководителя краевой службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, в 2016 году назначен министром территориального развития. Наконец, в конце мая этого года Александр Осипов назначил Виктора Паздникова и. о. заместителя председателя регионального правительства с испытательным сроком три месяца.

Напомним, в конце прошлой недели в Забайкалье подвели итоги анкетирования населения «Народная оценка». Согласно результатам опроса, жители региона недовольны состоянием дел в целом ряде отраслей и сфер жизни.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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