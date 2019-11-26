Сити-менеджера Читы выберут из трех претендентов

Гордума Читы выберет муниципального сити-менеджера 28 ноября. На этот пост осталось три претендента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Конкурсная комиссия сегодня утвердила трех претендентов на должность руководителя администрации Читы. По данным ТАСС, в их числе и. о. сити-менеджера Александр Сапожников, председатель общественной организации «Боевое братство» Сергей Караев и директор компании «Деловой центр» Сергей Паршаков. Первоначально на пост претендовало семь человек.

«Конкурс проходил в три этапа. В первую очередь комиссия проверила предоставленные документы и соответствие кандидатов требованиям к должности. В числе этих требований: возраст – от 25 до 65 лет, высшее образование, стаж работы по специальности или стаж муниципальной службы - минимум четыре года. Претенденты также прошли тестирование, по итогам которого наибольшее число баллов набрали Сапожников и Караев», - сообщило информагентство о ходе отбора.

Как писали Sibnovosti.ru, кресло сити-менеджера столицы Забайкальского края опустело в мае 2019 года. Тогда ушел в отставку Олег Кузнецов. Александр Сапожников, назначенный и. о., ранее работал директором кинотеатра «Удокан».

Фото: официальный сайт Читы