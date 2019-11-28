28 ноября
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Александра Сапожникова утвердили на посту сити-менеджера Читы

Главная Политика
Чита
10:06 28 Ноября 2019
голосование, администрация, пост
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Состоявшиеся в гордуме Читы выборы сити-менеджера муниципалитета были лишены интриги. Этот пост займет Александр Сапожников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В столице Забайкальского края руководитель городской администрации или сити-менеджер назначается по итогам голосования гордумы. На этот раз депутаты выбирали из трех кандидатов. Соперниками и. о. сити-менеджера Александра Сапожникова были председатель общественной организации «Боевое братство» Сергей Караев и директор компании «Деловой центр» Сергей Паршаков. По данным ТАСС, на сегодняшней сессии Александр Сапожников получил поддержку 24 депутатов из 25 в ходе открытого голосования.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года ушел в отставку сити-менеджер Читы Олег Кузнецов. Александр Сапожников был назначен и. о. главы администрации.

Фото: сайт мэрии Читы

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Политика / НОВОСТИ
Новости Читы: Сити-менеджера Читы выберут из трех претендентов

Сити-менеджера Читы выберут из трех претендентов

26 Ноября 2019 г.
Городская дума соберется 28 ноября
Новости Читы: Виктор Паздников покинул забайкальское правительство

Виктор Паздников покинул забайкальское правительство

25 Сентября 2019 г.
В статусе и. о. вице-премьера он проработал менее полугода
Новости Читы: Мэром Читы стал железнодорожник

Мэром Читы стал железнодорожник

19 Сентября 2019 г.
Гордума единогласно проголосовала за Евгения Ярилова
Новости Читы: Выборы главы Забайкалья завершились победой Александра Осипова

Выборы главы Забайкалья завершились победой Александра Осипова

9 Сентября 2019 г.
Единороссы в читинской гордуме снизили свое представительство
Новости Читы: В Чите подал в отставку главный архитектор

В Чите подал в отставку главный архитектор

19 Августа 2019 г.
Александр Михайлов занимал этот пост более трех лет
Новости Читы: На выборах губернатора Забайкалья не будет кандидатов от парламентских партий

На выборах губернатора Забайкалья не будет кандидатов от парламентских партий

26 Июля 2019 г.
Всего зарегистрировано четыре кандидата
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Засуха затормозила реализацию крупного инвестпроекта в Забайкалье

Засуха затормозила реализацию крупного инвестпроекта в Забайкалье

27 Ноября 2019 г.
«Племзавод «Комсомолец» приостановил создание агропромышленного холдинга
Новости Читы: Капремонт дамбы в Забайкалье завершат в 2020 году

Капремонт дамбы в Забайкалье завершат в 2020 году

25 Ноября 2019 г.
Власти региона предполагают потратить на эти работы 12,3 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19