Александра Сапожникова утвердили на посту сити-менеджера Читы

Состоявшиеся в гордуме Читы выборы сити-менеджера муниципалитета были лишены интриги. Этот пост займет Александр Сапожников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В столице Забайкальского края руководитель городской администрации или сити-менеджер назначается по итогам голосования гордумы. На этот раз депутаты выбирали из трех кандидатов. Соперниками и. о. сити-менеджера Александра Сапожникова были председатель общественной организации «Боевое братство» Сергей Караев и директор компании «Деловой центр» Сергей Паршаков. По данным ТАСС, на сегодняшней сессии Александр Сапожников получил поддержку 24 депутатов из 25 в ходе открытого голосования.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года ушел в отставку сити-менеджер Читы Олег Кузнецов. Александр Сапожников был назначен и. о. главы администрации.

Фото: сайт мэрии Читы