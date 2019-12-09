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В Агинском Бурятском округе Забайкалья новый руководитель

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Чита
12:55 9 Декабря 2019
округ, глава, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым руководителем Агинского Бурятского округа стал Буянто Батомункуев. Сегодня губернатор Забайкальского края Александр Осипов представил его на оперативном совещании в правительстве региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Буянто Батомункуев назначен и. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края – руководителя администрации Агинского Бурятского округа. Ранее этот пост занимал Бато Доржиев. О его отставке Sibnovosti.ru сообщали в мае 2019 года.

В структурах власти округа Буянто Батомункуев работает с 2005 года. По данным официального портала Забайкальского края, с 2015 года он занимал должность первого заместителя главы администрации Агинского Бурятского округа, с 2016-го - заместителя руководителя – начальника управления развития территории и агропромышленного комплекса. С сентября 2018 года Буянто Батомункуев возглавлял поселок Агинское.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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