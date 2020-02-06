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Властям Агинского Бурятского округа пообещали расширить полномочия

Главная Политика
Чита
12:34 6 Февраля 2020
полномочия, округ, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Полномочия властей Агинского Бурятского округа в составе Забайкалья могут быть расширены. Об инициативе краевых властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь о полномочиях окружной администрации зашла вчера на итоговом совещании, на котором администрация наметила приоритетные планы на 2020 год.

«Глава региона поручил в короткие сроки утвердить и разработать новый порядок работы. Администрация округа должна обладать полномочиями в области сохранения и развития традиционных быта и уклада жизни бурят, видов ведения хозяйственной деятельности, национальной культуры, языка, национальных видов спорта, составляющих самобытность народа. Также окружные власти должны определять перспективные направления социально-экономического развития территории, вносить свои предложения. Администрации требуется активнее участвовать в разработке инвестиционных проектов и в дальнейшем обеспечивать их реализацию», - заявил в ходе совещания первый вице-премьер правительства Забайкальского края Сергей Нехаев.

Член Совета федерации Баир Жамсуев выразил надежду на то, что при переформатировании органа управления округом «будут достигнуты конкретные результаты не только в развитии округа, но и края».

Напомним, до июля 2007 года Агинский Бурятский автономный округ существовал в качестве самостоятельного субъекта федерации. В настоящее время в округе проживает 768 тыс. человек, примерно две трети которых – буряты. В декабре новым руководителем округа стал Буянто Батомункуев.

Фото: официальный сайт Агинского Бурятского автономного округа

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