Илья Золотухин возглавил забайкальское министерство

Новым министром ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края стал Илья Золотухин. На этом посту он сменил Евгению Батуеву.

О кадровых переменах в правительстве региона сообщил официальный портал Забайкалья. По его данным, Илья Золотухин за годы своей карьеры поработал в целом ряде крупных компаний. Например, в 2000-2004 годы он трудился в «Читаэнерго», в 2004-2006 – в управлении Забайкальской железной дороги, а до последнего времени занимал пост заместителя гендиректора по сбыту в АО «Водоканал-Чита». Кроме того, в биографии министра значится работа заместителем руководителя региональной службы по тарифам Читинской области (2006- 2007).

Илья Золотухин назначен министром с испытательным сроком шесть месяцев.

Об отставке Евгении Батуевой стало известно несколько дней назад. На посту министра она проработала менее года.

Фото: официальный портал Забайкальского края