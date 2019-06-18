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В Забайкалье и Бурятии откроют подразделения московских вузов

Главная Наука
Чита
12:12 18 Июня 2019
премьер-министр, университет, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Два московских вуза создадут свои подразделения в «новых» дальневосточных регионах – Республике Бурятия и Забайкальском крае. О решении правительства РФ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Российское правительство издал распоряжение, которое вносит изменения в Программу мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 года. Документ датирован 8 июня 2019 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о нем на совещании со своими заместителями 17 июня.

В Улан-Удэ на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Московский авиационный институт откроет подразделение по специальностям «самолето- и вертолетостроение» и «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Это будет сделано для обеспечения кадрами «Улан-Удэнского авиационного завода».

В свою очередь, на базе Забайкальского государственного университета будет создано структурное подразделение технологического университета МИСиС по специальности «горное дело».

«Напомню, что в прошлом году в Дальневосточный округ были включены Бурятия и Забайкальский край. Там работают крупные промышленные предприятия. Им, конечно, нужны специалисты, которые будут запускать новые проекты, создавать современную образовательную базу», - прокомментировал принятое решение Дмитрий Медведев.

Фото: сайт правительства РФ

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