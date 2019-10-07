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В Чите объявлено о создании российско-китайского научного центра

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Чита
16:31 7 Октября 2019
соглашение, университет, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) примет участие в создании «Международного китайско-российского научно-исследовательского центра». Соглашение об этом заключено в Чите, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующий документ был подписан после завершения симпозиума «Россия – Китай: диалог в условиях глобализации». В соглашение, помимо ЗабГУ, вошли несколько вузов КНР: Шэньянский технологический университет, Шаньдунский институт технологии и бизнеса, Хэйлунцзянский институт иностранных языков.  

«Это будет достаточно масштабный проект, аналога которому в России на данный момент нет. В каждом из четырех вузов будет открыто отделение центра, и мы будем работать по единой программе. Деятельность центра будет организована в рамках Шанхайской организации сотрудничества, то есть по ее принципам и критериям», - процитировал официальный портал Забайкальского края профессора кафедры философии ЗабГУ Марину Фомину.

По ее словам, центр будет заниматься экономическими, социально-культурными и прочими исследованиями. На их основе предполагается давать рекомендации по решению различных проблем. Китайско-российский научно-исследовательский центр начнет работу в 2020 году.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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