На месте захоронения динозавров в Забайкалье создана охраняемая территория

В Забайкальском крае создан учебно-научный стационар «Кулинда». Эта особо охраняемая природная территория регионального значения сформирована для изучения захоронения юрских оперенных растительноядных динозавров.

О выходе соответствующего постановления правительства региона сообщили в читинском Институте природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН. По словам ученых, такое решение «позволит сохранить и максимально полно изучить этот объект, а, следовательно, увеличить научную ценность данного участка».

Учебно-научный стационар «Кулинда» находится в одноименной пади в Чернышевском районе. Захоронение представителей вида динозавров, названного «кулиндадромеус забайкальский», было обнаружено в 2010 году.

Кулиндадромеус забайкальский - двуногий травоядный ящер длиной в 1,5 м, с небольшим черепом, вытянутыми задними конечностями и длинным хвостом. Разные части его тела покрыты чешуей и перьями. Как полагают ученые, волоски на плечевых костях напоминали пуховое перо современных куриц. Предположительно жил кулиндадромеус на территории Забайкалья 160 млн лет назад.

Фото: chitacom.ru