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Сибирское агентство новостей
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Комплексный план развития Забайкалья поддержали в Москве

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Чита
10:24 26 Декабря 2016
общество, политика, экономика, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Комплексный план губернатора Натальи Ждановой по развитию Забайкалья поддержали в Москве на совещании под руководством заместителя министра экономического развития Российской Федерации Александра Цыбульского, сообщает «Радио Сибирь».

«По итогам заседания было принято решение закрепить в профильных федеральных министерствах кураторов, которые будут отвечать за разработку соответствующих отраслевых планов развития региона», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Жданова считает первоочередными задачами плана открытие международного рынка товаров, привлечение частных инвестиций в региональную экономику и развитие экспортного потенциала.

Отмечается, что для разработки проекта комплексного плана привлекают специалистов Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, российского экспортного центра, а также независимых экспертов.

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