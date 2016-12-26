Комплексный план развития Забайкалья поддержали в Москве

Комплексный план губернатора Натальи Ждановой по развитию Забайкалья поддержали в Москве на совещании под руководством заместителя министра экономического развития Российской Федерации Александра Цыбульского, сообщает «Радио Сибирь».

«По итогам заседания было принято решение закрепить в профильных федеральных министерствах кураторов, которые будут отвечать за разработку соответствующих отраслевых планов развития региона», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Жданова считает первоочередными задачами плана открытие международного рынка товаров, привлечение частных инвестиций в региональную экономику и развитие экспортного потенциала.

Отмечается, что для разработки проекта комплексного плана привлекают специалистов Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, российского экспортного центра, а также независимых экспертов.