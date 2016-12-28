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Сибирское агентство новостей
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Суд отказал в иске о банкротстве ТГК-14

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Чита
09:50 28 Декабря 2016
общество, энергетика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Арбитражный суд Забайкальского края не стал принимать заявление московского ООО «БВ-Консалт» о признании банкротом ТГК-14. Компания подала иск, мотивируя его задолженностью в размере более 67 млн рублей, сообщает «Радио Сибирь».

Как следует из материалов, размещенных на сайте арбитража, долг ТГК-14 образовался после того, как ООО «Байкальские коммунальные системы» уступило ООО «БВ-Консалт» денежные права, связанные с договором на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с июня 2014 года по январь 2015-го. Однако в ООО «Байкальские коммунальные системы» было введено наблюдение, и «Читаэнергосбыт» обратилось в Арбитражный суд Бурятии с заявлением о применении обеспечительных мер в виде запрета ТГК-14 исполнять эти денежные обязательства. Впоследствии компании также была предоставлена отсрочка исполнения решения о выплате средств до момента отмены обеспечительных мер.

Кроме того, как отмечается на сайте арбитража, материалы дела не содержат доказательств произведения судебным приставом-исполнителем оценки всего имущества должника и его недостаточности для удовлетворения требований заявителя.

В итоге суд отказал в принятии заявления «БВ-Консалт». Решение может быть обжаловано.

ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В компанию входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса.

39,8% акций поставщика принадлежит ООО «Энергопромсбыт», 20% — ЗАО «Управляющая компания Трансфингруп», 20,5% — ЗАО «Управляющая компания Тринфико» и 14,7% — другим юридическим и физическим лицам.

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