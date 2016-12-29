Назначен глава Забайкальской митрополии

Епископа Нерчинского и Краснокаменского Дмитрия избрали управляющим Читинской епархией и главой Забайкальской митрополии. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поздравила епископа с избранием.

«Это событие, безусловно, – одно из самых важных в духовной жизни региона… Деятельность, направленная на возрождение духовности в обществе, сохранение гражданского мира и поддержание конструктивного диалога с другими религиями, исповедуемыми в регионе, должна только развиваться», — говорится в обращении главы региона.

Как уточняет портал «Чита.ру», Синод Русской православной церкви на заседании 25 декабря 2014 года образовал новую Нерчинскую епархию, выделив её из состава Читинской. Вместе они образовали единую Забайкальскую митрополию, возглавил которую епископ Читинский и Петровск-Забайкальский Владимир. Главой Нерчинской епархии, а соответственно епископом Нерчинским и Краснокаменским был избран игумен Димитрий, ранее являвшийся настоятелем Свято-Иннокентиевского храма Читы.

Фото: vk.com/chita.eparhia