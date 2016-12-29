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«Радио Сибирь» расширяет диапазон вещания в Забайкальском крае

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Чита
14:25 29 Декабря 2016
общество, сми, мкр
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Холдинг «МКР-Медиа» провел плановые работы по техническому перевооружению филиала «Радио Сибирь» в Забайкальском крае. Запуск нового радиовещательного оборудования позволил улучшить качество эфира радиостанции и увеличить территорию распространения сигнала. 

В среду, 28 декабря 2016 года, «Радио Сибирь» начало вещание в Борзинском (на частоте 102,6 МГц) и Улетовском районах (102,8 МГц), тем самым возможность слушать популярную радиостанцию получили еще более 50 тыс. жителей. Кроме новых территорий, «Радио Сибирь» уже звучит в двух крупнейших городах края — Чите и Краснокаменске, а также в населенных пунктах Агинского, Шилкинского и Забайкальского районов.

«За 11 лет присутствия в регионе «Радио Сибирь» получило высокую известность и авторитет надежного социального и бизнес-партнера. Сегодня мы единственная коммерческая радиостанция, которая вещает в районах Забайкальского края, в том числе в приграничном Забайкальске. Ввод в строй нового передатчика позволит слушать «Радио Сибирь» не только в Борзе и Улётах, но и на протяжении десятков километров ключевых федеральных трасс, ведущих в сторону Улан-Удэ и Китая. Это наше абсолютное преимущество перед другими забайкальскими медиа», — подчеркнула директор филиала «МКР-Медиа» в Забайкальском крае Лилия Романенко.

Кроме собственного «Радио Сибирь», компания «МКР-Медиа» транслирует в городах Забайкальского края федеральные сети «Дорожное радио», «Юмор FM» и «Радио Ваня».

Радиостанция «Радио Сибирь» начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга «МКР-Медиа». Сегодня «Радио Сибирь» работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия.

Проекты «Радио Сибирь» неоднократно становились лауреатами международной премии имени А.С. Попова, национальной премии «Радиомания», конкурса «РадиоИмидж», получали награды фестиваля «Вместе - радио».

Фото: chita.ru

В статье упоминаются:
Организации: МКР-Медиа
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