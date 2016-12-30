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Сибирское агентство новостей
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Министр здравоохранения Забайкалья лично столкнулся с хамством в поликлинике

Главная Общество
Чита
10:44 30 Декабря 2016
общество, происшествия, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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На совете глав районов министр Забайкальского края Сергей Давыдов подтвердил жалобы на «не всегда хорошее» отношение медиков к пациентам, передает «Забмедиа».

Как признался сам министр, в регистратуре поликлиники № 7 его «послали». Давыдов рассказал, что приехал в поликлинику с проверкой и увидел, как один из пациентов возмущается, что не может попасть в диспансер ранее, чем через две недели из-за очереди у терапевта.

«Я подошел к регистратору, спросил, а девушка меня „послала“. Я пошёл к старшему регистратору, она в том же духе со мной поговорила, пока женщина, пациентка не сказала им: „Это же ваш министр...», — признался министр.

Как дополняет «Чита.ру», в поликлинике после этого сменили четырех сотрудников. На заседании Давыдов подчеркнул, что вопрос этичного отношения персонала больниц к пациентам надо проработать.

«Необходимо, чтобы в каждом медицинском учреждении был психолог и работал с коллективом, с медиками», — заявил он, добавив, что в планах — создать центр психологической поддержки медиков.

Сейчас такой центр действует только на базе клинического медцентра Читы.

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