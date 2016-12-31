Половина коллектива школы в Забайкалье увольняется из-за долгов по зарплате

Половина коллектива школы №2 Краснокаменска Забайкальского края увольняется из-за неполной выплаты зарплаты перед новогодними праздниками, сообщила журналистам директор учебного заведения Лариса Гуренко.

Заявления об увольнении с 11 января написали более 20 учителей и технических сотрудников школы, так как в декабре персонал получил 15% от зарплаты, сообщает РИА «Новости».

«В денежном эквиваленте это мало — некоторые получили около тысячи. Объясняется все дефицитом краевого бюджета. Я уговариваю людей остаться, и коллектив понимает, соглашается потерпеть. Да ведь и работы больше нигде нет», — сказала руководитель учреждения.

Схожая ситуация с невыплатами заработной платы и в других школах района, отметила Гуренко и добавила, что это не первая задержка.

В связи с этим общероссийский профсоюз образования попросил премьера Дмитрия Медведева вмешаться и решить проблему с выплатой зарплаты учителям в Забайкалье.

По данным регионального Минфина, министерству образования направлен 691 миллион рублей, из которых 496,4 миллиона рублей — это субвенция на выплату заработной платы за вторую половину ноября и первую половину декабря.