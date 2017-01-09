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Сибирское агентство новостей
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В Москве допросили бывшего губернатора Забайкальского края

Главная Общество
Чита
09:38 9 Января 2017
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывшего главу Забайкальского края Константина Ильковского допросили по делу о задержке зарплат бюджетникам, сообщает издание «Забайкальский рабочий» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Допрос произошел 15 декабря, когда в Москве следователи задерживали бывших руководителей «Службы единого заказчика».

Ильковский не является фигурантом дела «Службы единого заказчика», но проходит свидетелем по делу о превышении должностных полномочий в отношении бывшего министра финансов региона Андрея Кефера. По утверждению собеседника «Забайкальского рабочего», ранее экс-глава региона не контактировал со следствием.

«Ильковский, действительно, находился в одном офисе с Литвинцевым и Выжловым, когда последних задерживали в столице. Однако, к нему по делу "Службы единого заказчика" никаких вопросов не было. А вот по делу Кефера, где Ильковский проходит в качестве свидетеля, бывшего губернатора решено было допросить, поскольку отыскать его раньше не было никакой возможности. После трехчасового допроса господин Ильковский был отпущен восвояси», — сказал источник издания.

По версии следствия, при исполнении бюджета на 2014 год в консолидированный бюджет региона недопоступило 1,5 млрд рублей, которые должны были направить в федеральный центр. Это привело к тому, что бюджетникам задержали зарплату в I квартале 2015 года, более 60 учителей приостановили работу, весенние каникулы начались на три дня раньше.

Обвиняемый по этому делу Кефер покинул должность регионального министра и возглавил комитет по финансам мэрии Читы.

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