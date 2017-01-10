Почти 1,5 тысячи квартир для военнослужащих будет построено в Чите

Почти полторы тысячи служебных квартир для военнослужащих планируется ввести в эксплуатацию в Чите в этом году. Как сообщает «Радио Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, всего в 2017 году фонд служебного жилья для военнослужащих Восточного военного округа пополнят около 4,5 тысяч квартир.

Сейчас строительство многоквартирных домов ведется в Забайкалье, Бурятии, Хабаровском крае, Приморье и на Камчатке.

Наибольшее количество квартир в возводимых домах планируется выделить под служебное жилье в Хабаровске, Чите и Владивостоке — 1605, 1420 и 950 квартир соответственно.

Также служебные квартиры будут сданы в Улан-Удэ, Уссурийске и Вилючинске.