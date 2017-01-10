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Сибирское агентство новостей
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Педагогам Забайкалья обещали выплатить долги по зарплатам до 13 января

Главная Общество
Чита
09:20 10 Января 2017
общество, деньги, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Остаток заработной платы за декабрь педагогам школ Забайкальского края планируется выплатить до 13 января, сообщил журналистам представитель Забайкальской краевой организации профсоюза работников образования и науки РФ.

В конце декабря Общероссийский профсоюз образования обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры по урегулированию проблем с выплатой зарплат учителям в Забайкалье. Соответствующее письмо опубликовано на сайте организации за подписью ее главы Галины Меркуловой.

По данным профсоюза, в декабре педагоги получили аванс в размере от 8 до 25% ежемесячной зарплаты. Начисление остатка планируется до 13 января. Пока педагоги не планируют массовых акций из-за невыплат зарплаты.

Ранее в Забайкалье уже проводились проверки в связи с сообщениями о задержках заработных плат учителям. В частности, в 2015 году учителям задержали заработную плату в сумме почти на 500 миллионов рублей.

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