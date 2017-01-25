Район в Забайкалье хочет сменить букву «е» на «ё» в названии

В Законодательное Собрание Забайкальского края поступило предложение от администрации одного из района края. Местные власти предлагают переименовать «Улетовский район» в «Улётовский», сообщает издание baikal-daily.ru.

В пресс-службе парламента отмечают, что в ближайшее время будет изучаться мнение населения об этом предложении. Опрос будет проводиться в соответствии с законом «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О наименованиях географических объектов« на территории Забайкальского края».

«Предложение о переименовании вызвано тем, что граждане испытывают трудности в совершении гражданско-правовых сделок с недвижимостью и в ряде других случаев в связи с употреблением буквы «ё» в наименовании», - уточняется на сайте краевого парламента.

Также отмечается, что принятие нормативного правового акта о переименовании не повлечет дополнительных расходов ввиду фактического использования на территории района наименования «Улётовский район».

В региональном департаменте ЗАГСА отметили, что ситуация была наиболее острой до середины 2000-х годов, когда был принят Закон «О регистрации прав и сделок с недвижимостью». До тех пор регистрационная палата и нотариусы не всегда признавали документы, в которых обнаруживались расхождения в написании букв «ё» и «е», приходилось платить пошлины, менять бумаги, пишет ТАСС.

Фото: mapio.net