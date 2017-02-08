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Строители в Чите обесточили 13 трансформаторных подстанций

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Чита
12:25 8 Февраля 2017
общество, происшествия, электричество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты ООО «Строительная компания» в результате несогласованных земляных работ в среду повредили кабельную линию электропередачи, оставив без напряжения 13 трансформаторных подстанций Читы, сообщает в среду пресс-служба филиала «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири».

По счастливой случайности никто из рабочих не пострадал, частично обесточены жилые дома на улицах Коханского, Курнатовского, Кочеткова, Таежной и несколько социально — значимых объектов, говорится в сообщении.

На месте порыва линии работает бригада специалистов производственного отделения городских электрических сетей, задействованы все необходимые материальные ресурсы, в ближайшее время работы будут полностью завершены.

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