10 февраля
Чита
курсы валют
59.02
 
€ 63.03
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

В правительство представят на согласование план развития Забайкалья

Главная Общество
Чита
11:39 10 Февраля 2017
общество, происшествия, администрация, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Работа над проектом комплексного плана социально-экономического развития Забайкалья вышла на заключительный этап, и в середине февраля власти региона представят его на согласование в профильные федеральные министерства. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Владимир Путин поручил федеральному правительству в срок до 1 мая 2017 года утвердить комплексный план социально-экономического развития Забайкальского края. План будет действовать до 2030 года. 

По данным пресс-службы, в проект комплексного плана войдут мероприятия по продвижению Забайкалья как пилотного региона приграничного сотрудничества России с Китаем и Монголией, укреплению малого и среднего предпринимательства в региональной экономике, развитию традиционных для края ресурсных отраслей — горнорудной, лесной, сельского хозяйства, а также предложения по размещению здесь новых видов деятельности — аэрокосмического комплекса, производства композиционных материалов и других.

За два месяца работы специального ресурса, созданного на официальном портале края и сайте регионального минэкономразвития, где любой желающий мог дать свои предложения по созданию проекта, от жителей края через портал поступило 20 предложений от населения. 

Кроме того, поступило более 300 предложений от научного сообщества, общественности и представителей организаций края.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Строители в Чите обесточили 13 трансформаторных подстанций

Строители в Чите обесточили 13 трансформаторных подстанций

8 Февраля 2017 г.
По счастливой случайности никто из рабочих не пострадал
Новости Читы: Тарифы в Забайкалье сможет снизить включение края в зону свободного перетока

Тарифы в Забайкалье сможет снизить включение края в зону свободного перетока

31 Января 2017 г.
Решение о росте тарифа на теплоэнергию для ряда потребителей на 35% было вынужденным
Новости Читы: Район в Забайкалье хочет сменить букву «е» на «ё» в названии

Район в Забайкалье хочет сменить букву «е» на «ё» в названии

25 Января 2017 г.
В ближайшее время будет изучаться мнение населения
Новости Читы: Совфед досрочно прекратит полномочия сенатора от Бурятии

Совфед досрочно прекратит полномочия сенатора от Бурятии

19 Января 2017 г.
Сенатор написал заявление об уходе по собственному желанию
Новости Читы: ТГК-14 заявило о планах отключить от теплоснабжения объекты Минобороны в Забайкалье

ТГК-14 заявило о планах отключить от теплоснабжения объекты Минобороны в Забайкалье

18 Января 2017 г.
Отключению будут подвергнуты объекты, связанные с хозяйственной деятельностью АО «ГУ ЖКХ»
Новости Читы: Профсоюзы Забайкалья опубликовали письмо в защиту ветеранов и многодетных семей

Профсоюзы Забайкалья опубликовали письмо в защиту ветеранов и многодетных семей

17 Января 2017 г.
В федерации считают, что в случае принятия он ограничит в получении льгот тысячи граждан
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Главу района в Забайкалье заподозрили в попытке получения «отката»

Главу района в Забайкалье заподозрили в попытке получения «отката»

10 Февраля 2017 г.
Воспользоваться деньгами он не смог
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.