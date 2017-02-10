В правительство представят на согласование план развития Забайкалья

Работа над проектом комплексного плана социально-экономического развития Забайкалья вышла на заключительный этап, и в середине февраля власти региона представят его на согласование в профильные федеральные министерства. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Владимир Путин поручил федеральному правительству в срок до 1 мая 2017 года утвердить комплексный план социально-экономического развития Забайкальского края. План будет действовать до 2030 года.

По данным пресс-службы, в проект комплексного плана войдут мероприятия по продвижению Забайкалья как пилотного региона приграничного сотрудничества России с Китаем и Монголией, укреплению малого и среднего предпринимательства в региональной экономике, развитию традиционных для края ресурсных отраслей — горнорудной, лесной, сельского хозяйства, а также предложения по размещению здесь новых видов деятельности — аэрокосмического комплекса, производства композиционных материалов и других.

За два месяца работы специального ресурса, созданного на официальном портале края и сайте регионального минэкономразвития, где любой желающий мог дать свои предложения по созданию проекта, от жителей края через портал поступило 20 предложений от населения.

Кроме того, поступило более 300 предложений от научного сообщества, общественности и представителей организаций края.