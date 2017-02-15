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Глава управления дорог Забайкалья связал заморозку дорожного строительства с проектом моста в Крым

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Чита
15:25 15 Февраля 2017
общество, мост, строительство
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Глава управления дорог Забайкалья Евгений Присташ заявил, что строительство Керченского моста стало причиной заморозки практически всех проектов по строительству новых дорог в России, передает «Забмедиа».

«Это единичный объект в масштабах не только России, но и всего мира. Поэтому, естественно, основные деньги туда уходят. За счет того, что строят этот мост, практически приостановилось строительство всех новых автомобильных дорог в России», — сказал Присташ.

По его словам, в Забайкалье было отложено строительство пяти новых объектов, потому что в стране не хватает на них денег.

Начальник Упрдора также вспомнил, что подобная ситуация с бюджетным финансированием региональных строек складывалась и во время подготовки к Олимпиаде в Сочи, и в период строительства моста на остров Русский.

Мост через Керченский пролив начали строить в апреле 2015 года. Возведение переправы обойдется бюджету России в 227,92 млрд рублей. Планируется, что уже в декабре 2018 года мост будет открыт для проезда автомобильного транспорта, ещё через год по нему пустят поезда.

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