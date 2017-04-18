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Читинец снял на видео медведя, гуляющего во дворе жилого дома

Главная Общество
Чита
16:21 18 Апреля 2017
общество, происшествия, животные, курьезы
Автор: Sibnovosti.ru
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Видеоролик, в котором мужчина выгуливает медвежонка во дворе жилого дома, появился в сети. Его заснял житель Читы Владислав Сапунов на улице Смоленской и опубликовал на своей странице в Facebook.

«Обычное дело — во дворе гуляет медведь. У нас в доме америкосы жили и жаль, что уехали, не застав этой картины, — подписал мужчина видео. — Медведя выгуливают — ох уж эти русские».

В комментарии местному сайту «Чита. Ру» Сапунов пояснил, что животное просто гуляло в сопровождении мужчин. Куда они в итоге ушли, он не проследил.

В оперативных службах изданию заявили, что никаких обращений по поводу гуляющего по Чите медведя не поступало.

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