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Из Бурятии восстановят прямые рейсы в Монголию

Главная Общество
Чита
10:22 23 Июня 2017
общество, самолет, рейсы, авиа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Из Улан-Удэ запускают прямые регулярные рейсы до до столицы Монголии Улан-Батора. Самолеты будут летать два раза в неделю. Общее время в пути составит 1,5 часа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 

Перевозить пассажиров будет самолет Fokker 50 вместимостью до 58 человек. Первый технический рейс по маршруту «Улан-Батор — Улан-Удэ». Регулярные рейсы стартуют с 25 июня, по четвергам и воскресеньям. 

Стоимость билета в одну сторону будет колебаться в районе 5, 3 тыс. рублей. Отметим, что в 2013-2015 гг. между городами летала авиакомпания «Изнис-Эйрвэйз». В 20152016 годах  авиакомпания «Ангара». Однако рейсы было решено прекратить из-за низкого пассажиропотока. 

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