Из Бурятии восстановят прямые рейсы в Монголию

Из Улан-Удэ запускают прямые регулярные рейсы до до столицы Монголии Улан-Батора. Самолеты будут летать два раза в неделю. Общее время в пути составит 1,5 часа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Перевозить пассажиров будет самолет Fokker 50 вместимостью до 58 человек. Первый технический рейс по маршруту «Улан-Батор — Улан-Удэ». Регулярные рейсы стартуют с 25 июня, по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билета в одну сторону будет колебаться в районе 5, 3 тыс. рублей. Отметим, что в 2013-2015 гг. между городами летала авиакомпания «Изнис-Эйрвэйз». В 2015–2016 годах — авиакомпания «Ангара». Однако рейсы было решено прекратить из-за низкого пассажиропотока.