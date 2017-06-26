Президент РФ поручил ликвидировать последние вагон-городки в Сибири

Президент России Владимир Путин поручил определить источники финансирования для переселения граждан, проживающих в вагон-городках в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Как сообщает официальный сайт Кремля, на это глава государства указал правительству РФ по итогам «Прямой линии» с россиянами.

«Определить количество граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, и утвердить комплекс мер по их переселению в новые жилые помещения, предусмотрев источники финансирования», — говорится в перечне поручений.

Президент дал кабмину время до ноября, чтобы предоставить доклад о работе, проделанной в этом направлении.

15 июня жительница Нягани Ханты-Мансийского автономного округа Энжи Барсукова в ходе прямой линии задала президенту вопрос о том, когда будет расселен вагон-городок, в котором она с семьей проживает около 40 лет. Она сообщила, что программа действует, но очень медленно. Президент пояснил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, «поэтому не подпадают под программу аварийного жилья».

Вагон-городки возводили еще в 70-е годы прошлого века для тех, кто ехал осваивать нефтяные регионы. Предполагалось, что они прослужат 10-20 лет.