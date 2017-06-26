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Жительнице Забайкалья, пожаловавшейся президенту, предложат жилье в Чите

Главная Общество
Чита
08:07 26 Июня 2017
общество, происшествия, путин, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Забайкальского края предложат несколько вариантов жилья жительнице края Наталье Калининой, пожаловавшейся президенту РФ на то, что ей предоставили непригодное жилье после степных пожаров в 2015 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника управления пресс-службы и информации главы Забайкальского края Елену Назарову.

15 июня во время «Прямой линии» с главой государства жительница Забайкалья Наталья Калинина рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Женщина — мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом заброшенном доме.

В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев. Прокуратура и СК организовали проверки.

Уже на следующий день губернатор Наталья Жданова встретилась с Калининой и поручила властям региона в недельный срок подготовить варианты решения ее жилищной проблемы. Калинина заявила главе региона, что хотела бы получить квартиру в Чите.

Фото: официальный сайт Забайкальского края

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