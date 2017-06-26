Для туристов из КНР организуют автомобильные туры по Забайкалью

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова договорилась с руководителем главного управления туризма КНР Ли Цзиньцзао об организации автомобильных туров по региону, сообщили в пресс-службе губернатора.

Наталья Жданова на встрече предложила возобновить движение пассажирского поезда в международном сообщении Маньчжурия – Забайкальск и отметила, что решение вопроса должно осуществляться на уровне руководства ОАО «Российские железные дороги» и корпорации «Китайские железные дороги».

ОАО РЖД уже подтвердило готовность подготовки предложений по организации курсирования поезда. Жданова обратилась к руководителю Государственного управления туризма КНР с предложением поддержать инициативу правительства Забайкальского края и оказать содействие в положительном решении вопроса.

«Участники встречи обсудили возможность открытия новых международных прямых и транзитных авиарейсов, соединяющих различные города Китая с Читой, создание инвестиционных площадок, ориентированных на развитие новых видов международного туризма, в частности, строительства парка отдыха под «открытым небом» на территории Забайкальского края, в котором китайские туристы смогут не только отдохнуть, но и познакомиться с народными традициями и культурой Забайкалья», — сообщили в пресс-службе правительства.

Господин Ли рассказал, что в последнее время большой популярностью среди китайских граждан пользуются индивидуальные автомобильные туры и предложил рассмотреть вопрос их организации. Кроме того, китайская сторона проинформировала, что в начале июля в Китае запускается проект, предполагающий любительские автомобильные поездки по России. Большинство участников проекта проследуют через территорию Забайкальского края. Наталья Жданова выразила готовность принимать китайских туристов, следующих на легковых автомобилях, зарегистрированных в Китае, а также озвучила предполагаемые маршруты движения.

Большое внимание на встрече было уделено и вопросу военно-исторического или «красного» туризма. Так губернатор подчеркнула, что первоочередной задачей правительства Забайкальского края является обеспечение регулярного туристического потока из КНР по «красному» маршруту в город Читу. Господин Ли выразил готовность активизировать работу по совместному утверждению военно-исторического маршрута на территории Забайкальского края.

Фото: пресс-служба правительства региона